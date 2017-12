Rajoy spreekt om 14.00 uur over Catalonië

De Spaanse premier Mariano Rajoy spreekt om 14.00 uur over de uitslag van de Catalaanse regioverkiezingen. Rajoy had gehoopt dat de kiezers hun afkeuring zouden uiten over het chaotische en onwettige proces, waarmee in oktober de toenmalige Catalaanse premier Carles Puigdemont de regio op papier afscheidde van Spanje.

De Catalaanse regioregering werd daarom ontslagen en Rajoy liet verkiezingen houden. Een kleine meerderheid van de kiezers stemde donderdag tegen onafhankelijkheid en de grootste partij is de Spaanse partij Ciudadanos van Inés Arrimadas geworden. Toch is de uitslag een nederlaag voor Rajoy. Door het kiesstelsel behouden de separatisten dankzij 48 procent van de stemmen 70 van de 135 zetels van het regioparlement. Bovendien verloor Rajoy’s eigen partij, de Volkspartij (PP), de helft van zijn kiezers. De PP kreeg in 2015 bijna 9 procent van de stemmen en donderdag nog slechts 4,2 procent.

Volgens waarnemers zijn de politieke verhoudingen tussen voor- en tegenstanders van de onafhankelijkheid weer vrijwel net als drie maanden terug en lijkt de krachtmeting tussen Rajoy en de separatist Puigdemont een tweede ronde in te gaan.