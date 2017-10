Rajoy praat niet over onafhankelijkheid

Premier Rajoy heeft woensdag in de Spaanse Tweede Kamer gezegd best met zijn Catalaanse collega Puigdemont te willen praten, maar niet over onafhankelijkheid van Catalonië. In een dialoog kan volgens hem bijvoorbeeld worden gesproken over financiering, autonomie of publieke dienstverlening binnen het kader van de huidige regels en instellingen.

Rajoy verwerpt het idee van Puigdemont om met behulp van internationale bemiddelaars en via onderhandelingen Catalonië los te maken van Spanje. Rajoy zei dat er helemaal niet over de Catalaanse onafhankelijkheid gesproken hoeft te worden, „omdat er onvoldoende redenen voor zijn en omdat de steun daarvoor ook niet zo vreselijk groot is”.

De radicale nationalist Puigdemont leek dinsdag af te stevenen op een dramatische verklaring van de onafhankelijkheid van Catalonië. Hij sprak in het parlement in Barcelona echter van een opgeschorte onafhankelijkheid. En hij wilde een dialoog met Madrid over het verwezenlijken van daadwerkelijke onafhankelijkheid.