Radiozender VS schrapt show na grap over schietpartij op school

Een grap over vuurwapengeweld op scholen heeft een Amerikaanse radiopresentator zijn baan gekost. Chuck Bonniwell beklaagde zich in zijn programma over de „eindeloze” berichtgeving over het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Hij merkte fijntjes op dat een „leuke schietpartij op een school” een welkome onderbreking zou zijn.

De medepresentator van Bonniwell greep na die opmerking direct in en zei: „nee, nee. Dat moet je niet zeggen. Bel ons niet. Chuck heeft dat niet gezegd”. Bonniwell nuanceerde vervolgens zijn eerdere uitspraak door „waarbij geen slachtoffers vallen” te zeggen. Toch maakte zender 710 KNUS uit Colorado bekend dat hun Chuck & Julie-show direct wordt geschrapt.

De VS zijn herhaaldelijk opgeschrikt door bloedige schietpartijen op scholen. Een van de beruchtste schietpartijen, die op de Columbine High School, vond plaats in Colorado. Daar schoten twee tieners in 1999 twaalf jongeren en een docent dood.