Radijsjesplukkers met tulband op rond Rome

Fietsende Indiërs met een tulband op. Het is een alledaags verschijnsel op het platteland ten zuiden van Rome. Marco Omizzolo maakt zich boos om de uitbuiting van deze sikhs.

De afspraak is direct onder de toren van het gemeentehuis van Sabaudia, op 70 kilometer ten zuiden van Rome. Na twintig minuten komt er een auto aangereden. Het is Marco Omizzolo. Hij is zonder escorte. „Overdag kan ik er alleen op uit, maar ik moet mijn verplaatsingen wel aan de politie melden”, zegt hij terwijl ik in zijn auto plaatsneem. „Elke avond meld ik me bij de carabinieri. Daarna ga ik naar het hotel waar ik overnacht.”

Omizzolo is opgenomen in een beschermingsprogramma van justitie, omdat hij gevaar loopt. Hij loopt risico omdat hij al jarenlang de uitbuiting van arbeiders in de landbouw aan de kaak stelt. Niet iedereen stelt daar kennelijk prijs op. „Al vier keer zijn de banden van mijn auto lekgeprikt”, zegt Omizzolo. De laatste keer was in maart. Ook de lak van de carrosserie moest er toen met bekrassingen aan geloven. De voorruit lag aan diggelen. Via sociale media krijgt hij bedreigingen naar zijn hoofd. En in januari lag er een plas bloed voor de deur van de woning van zijn ouders, een duidelijke waarschuwing.

Het platteland ten zuiden van Rome, de zogenaamde Agro Pontino, is rijk aan landbouwbedrijven. Het zijn er wel 10.000. De grond werd grotendeels in de jaren 30 van de vorige eeuw drooggelegd en met name voor de landbouw gebruikt. Er wordt onder meer sla, courgette, pompoen en radijs geproduceerd, zowel in de openlucht als in kassen. Ook fruit, zoals (water)meloen, en bloemen, met name de kerstster (Euphorbia), worden er geteeld.

Het eerste wat opvalt in Agro Pontino zijn de vele Indiërs op een fiets. „Ze zijn zo arm dat ze geen ander vervoer kunnen regelen. De koppelbaas regelt wel vervoer, maar voor niets gaat de zon op”, zegt Omizzolo. De arbeidersfamilies komen van origine vooral uit het noordwestelijk deel van Punjab (India). Ze zijn volgelingen van het sikhisme en goed herkenbaar aan de tulband die zij dragen, althans de mannen.

Twee euro per uur

De eerste sikhs arriveerden volgens Omizzolo in het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw in Agro Pontino. De meesten kwamen vanuit Noord-Europa, waar een economische crisis heerste. In hun zoektocht naar werk vonden ze dat in Italië op het platteland. „Eerst kwam er een tiental sikhs, tegenwoordig wonen er 30.000”, vertelt Omizzolo. De overgrote meerderheid heeft zijn verblijfspapieren op orde. Het is geen kwestie van illegale immigratie. Anders dan de meeste sikhs in Engeland en andere westerse landen zijn deze sikhs veelal laagopgeleid. Het zijn handwerkslieden. De werkomstandigheden zijn zwaar: ze draaien veel uren en verdienen weinig.

Omizzolo beschikt als wetenschappelijk medewerker van In Migrazione, een vereniging die hulp biedt aan immigranten, over een dossier vol informatie over de arbeidstoestand in het gebied. Acht jaar geleden werkte hij enige tijd als undercoverarbeider samen met een groep Indiase werkers. Het werd hem toen duidelijk dat arbeiders door een koppelbaas werden aangesteld, in de meeste gevallen met stilzwijgende goedkeuring van de ondernemer. „Ik heb daarna de extreme vorm van uitbuiting aan de kaak gesteld.”

Er waren werknemers die 1,5 tot 2 euro per uur verdienden en veertien uur per dag en zeven dagen per week werkten, zegt Omizzolo. Arbeidscontracten bestonden niet of werden slechts opgesteld voor de show. Zo komt het nog steeds voor dat een arbeider officieel maar een klein aantal uren werkt via een contract, maar waarbij hem het leeuwendeel van zijn loon zwart wordt uitbetaald, waardoor hij eigenlijk naar premies en pensioen kan fluiten. De laatste twee jaar hebben tien sikharbeiders zich van het leven beroofd.

Maffia

Omizzolo brengt me naar een grote landbouwschuur op het platteland van Terracina, een buurgemeente van Latina. De schuur is omgebouwd tot sikhtempel. Binnen staat voor een groot rood doek een man met een oranje tulband. Hij heet Singh, althans dat is de naam die hij opgeeft, een veelvoorkomende familienaam in Punjab. Alleen zijn achterhoofd mag op de foto te zien zijn. Singh vertelt dat hij zes jaar lang heeft gewerkt voor „een gemene baas.” Hij was feitelijk gereduceerd tot slaaf. Singh werkte van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op het land, maar werd extreem slecht betaald, zo’n 150 euro per week.

Hij woonde in een oude caravan op het land van zijn baas. Er was geen elektriciteit of stromend water. Singh werd ook afgeranseld. Uit angst deed hij de caravan ’s nachts op slot en vluchtte uit het raam naar de velden om daar te slapen. De man zegt ook soms in de stal te hebben geslapen en zelfs varkensvoer te hebben gegeten. Uiteindelijk deed hij zijn beklag bij het hoofd van een sikhtempel. Die schakelde de politie in. Singh kreeg afluisterapparatuur mee om de gesprekken met zijn baas op te nemen.

Met dat bewijsmateriaal werd er vervolgens een inval in het bedrijf gedaan. Vorig jaar startte het proces waarin Singh kroongetuige is. Hij is bang voor repercussies, ook al omdat de werkgever banden zou hebben met de Calabrese maffia. Vandaar dat hij een valse naam opgeeft. Intussen hebben de autoriteiten Singh een verblijfsvergunning gegeven op humanitaire gronden, wat een zeldzame tegemoetkoming is.

Opstand van Spartacus

Uit deze zaak blijkt dat de autoriteiten de klachten van deze Indiase arbeider serieus hebben genomen. Dat was tot voor kort wel anders. Ook al was het overduidelijk dat er een contingent aan sikhs werkzaam was in de landbouw, en kennelijk tegen niet al te beste voorwaarden, stelden weinig mensen zichzelf lastige vragen. Mede dankzij een staking van 4000 sikharbeiders in april 2016 kwam daarin verandering. Ten zuiden van Rome had een soort opstand van Spartacus plaatsgevonden: lijkend op de slavenopstand van 2100 jaar geleden tegen Rome.

Het helpt ook dat er sinds 2016 strenge landelijke wetgeving van kracht is die de praktijken van koppelbazen aan banden moet leggen. Het directe gevolg van deze wet was dat de politie in 2017 een inval deed bij het bedrijf Ortolanda en daar een zekere Singh Karambir arresteerde. Deze Indiër zou werknemers hebben geronseld en hen hebben afgeperst. Zo zou Karambir geld hebben afgetroggeld van zeker tien landgenoten, simpelweg omdat hij hun de kans had gegeven om in dat bedrijf te werken.

Bij het verstrijken van het tijdelijke contract moest een arbeider hem bovendien 400 euro betalen. Er zou bovendien stukloon zijn uitbetaald, een vorm van salariëring die in Italië verboden is. Zo zouden arbeiders voor het oogsten van honderd trosjes radijs 2,90 euro hebben ontvangen.

Ortolanda, dat een samenstelling is van de woorden groente (”orto”) en Nederland (”olanda”), wordt gerund door Willem-Jan Coolbergen. Hij vertrok achttien jaar geleden uit Oude-Tonge, om op het platteland van Latina het radijsbedrijf op te zetten. De radijsjes vinden hun weg naar supermarkten zoals Albert Heijn. Coolbergen spuwt zowat vuur als de zaak wordt opgehaald. „Karambir is onterecht opgepakt. Ze hebben hem gepakt omdat ze iemand als de kop van Jut wilden hebben.”

Koppelbazen

Het is waar dat Karambir de enige vermeende koppelbaas is die in Agro Pontino is opgepakt. Coolbergen ontkent ook dat zijn arbeiders onderbetaald zijn. „Ze verdienen zo’n 5 tot 8 euro per uur,” zegt hij. Als dat waar is, zou dat meer zijn dan het gemiddelde, dat momenteel op 5 euro ligt.

„Maar altijd nog veel minder dan het provinciale arbeidsovereenkomst voorschrijft”, zegt Omizzolo streng. Die gaat uit van 9 euro. Volgens Omizzolo worden de aanklachten tegen Ortolanda zeer serieus genomen en riskeert de koppelbaas een jaar celstraf en uitzetting uit Italië als zijn verblijfsvergunning verloopt. Coolbergen zou als hij schuldig wordt bevonden tienduizenden euro’s moeten betalen voor achterstallig loon. Het is de vraag of het zover komt, want de gerechtelijke molen in Italië maalt meestal zeer langzaam.

De uitbuiting van werknemers levert vele miljoenen euro per jaar op. Niet alleen besparen boeren op arbeidskosten, ook worden mensensmokkelaars er financieel beter van. Sommige sikhs laten zich niet onbetuigd. Een netwerk van mensensmokkelaars, van Punjab tot in Italië, laat de arbeiders het land binnenkomen en zorgt ervoor dat er werk voor hen is. Uiteraard blijft zo’n arbeider vastzitten aan het criminele netwerk omdat hij de kosten (reis, bemiddeling) moet terugbetalen.

De koppelbazen zijn per definitie sikhs, omdat zij de taal en de cultuur van de arbeiders kennen. In Agro Pontino zijn er ook criminele organisaties bij betrokken. Zij hebben de distributie in handen. De belangrijke lokale markt voor groente en fruit in Formia is berucht om zijn infiltratie door de maffia. Volgens de Directie Antimaffia, het centrale overheidsorgaan dat de georganiseerde misdaad aanpakt, zijn daarbij in Agro Pontino 26 maffiaclans betrokken.

Omizzolo stelt dat ook de supermarkten niet vrijuitgaan. „Zij leggen veelal lage prijzen vast. De enige manier voor een boer om een marge te hebben, is het besparen op arbeidskosten.” Het is een klacht die je overal in de Italiaanse landbouw hoort. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat er van een kilo sinaasappels slechts 15 cent naar de boer gaat?

Vakantiepark

Hoezeer een deel van de sikhs ook wordt uitgebuit, ze hebben wel hun leven in Italië opgebouwd. Er is sterke gemeenschapszin, er zijn verschillende sikhtempels, en een groot deel van hen woont bij elkaar op een voormalig vakantiepark dat in de jaren 80 failliet ging. Het bestaat uit geschakelde kleine bungalows.

Jaskaran (27 jaar) heeft een lap stof over zijn haren, als alternatief voor een tulband, en spreekt met een lokaal accent alsof hij in Latina is geboren. Hij woont sinds zijn vijftiende jaar in Italië en kwam met zijn ouders mee. Net zoals zijn vader is hij landarbeider bij een landbouwcoöperatie. „Momenteel zijn we in de weer met watermeloenen”, vertelt hij vrolijk.

Jaskaran is getrouwd en heeft een kind van drie jaar. „Ik ben tevreden met mijn leven”, zegt hij. Dat zou een Italiaanse leeftijdsgenoot zonder materiële zorgen waarschijnlijk niet zeggen. Geluk is kennelijk niet alleen afhankelijk van economische omstandigheden.