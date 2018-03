Radicale strijders verlaten Oost-Ghouta

Na een overeenkomst met de Syrische regering verlaten tientallen radicale strijders en hun families het rebellengebied van Oost-Ghouta. Het transport in bussen vanuit de stad Harasta is donderdag begonnen, meldde het Syrische staatspersbureau Sana.

De groep bestaat in eerste instantie uit 1300 mensen, onder wie bijna 250 strijders. Ze zullen naar de door rebellen gecontroleerde provincie Idlib in het noordwesten worden gebracht. In totaal zullen ongeveer 1500 rebellen en hun families het belegerde gebied verlaten. Oost-Ghouta heeft de afgelopen weken een van de zwaarste aanvalsgolven van het Syrische leger doorgemaakt. Na de terugtrekking van de rebellen zal het Syrische leger Harasta innemen.

Eerder hadden duizenden burgers Douma al verlaten in het oosten van Ghouta. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn meer dan 4000 mensen de afgelopen 24 uur onder toezicht van de Syrische regering naar andere gebieden gebracht.