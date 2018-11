Radicale moslims Pakistan melden overeenkomst

Radicale moslims in Pakistan, die al dagen protesteren tegen de vrijlating van de Asia Bibi, hebben hun acties opgeschort omdat ze een „overeenkomst” zouden hebben gesloten met de regering. Wat die overeenkomst inhoudt, is niet bekend.

De woordvoerder van de radicale Tehreek-e-Labaik (TLP) maakte vrijdag bekend dat er een deal was. „We hebben een overeenkomst met de regering.” Verdere informatie zou op korte termijn volgen. Gesprekken tussen de regering en TLP om de situatie te kalmeren liepen donderdagavond nog stuk.

De demonstranten zijn woest omdat de christelijke Bibi woensdag door het hooggerechtshof is vrijgesproken van godslastering. Bibi zat ongeveer acht jaar in de dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren. De vrouw is mogelijk Pakistan om veiligheidsredenen ontvlucht.

