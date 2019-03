Racistisch manifest van terrorist Christchurch

Een van de daders van de bloedige aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland is de 28-jarige Australiër Brenton Tarrant. Hij is een rechts-extremist die blijkens een door hem zelf geschreven stuk gelooft dat de blanke Europese cultuur boven alle andere staat. De Australische premier Scott Morrison noemde het 74 pagina’s tellende dossier van Tarrant „een werkstuk van haat”.

Tarrant noemt zichzelf geen Australiër, maar Europeaan, „want mijn taal is Europees, mijn cultuur is Europees, mijn filosofie, mijn identiteit, en wat het belangrijkste is, mijn bloed is Europees”. Australië is slechts een Europese kolonie die ideologisch dof en apathisch is geworden. Het enige waar mensen nog warm voor lopen, klaagde Tarrant, is het heffen van belastingen, het klimaat en dierenrechten. Tarrant betreurt het verval van het blanke Europese Westen en keert zich tegen immigratie en multiculturalisme.