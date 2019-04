Racisten vallen Tsjechische parlementariër aan

De Tsjechische parlementariër Dominik Feri is gewond geraakt door een racistisch gemotiveerde aanval. Het nationale persbureau CTK meldde dat twee tot dusver onbekende daders de politicus tijdens een wijnproeverij het ziekenhuis in sloegen. Het slachtoffer, dat een vleeswond aan de rug moest laten hechten, vertelde op de nieuwssite Novinky.cz dat een van de geweldplegers riep: „Negers horen niet in de politiek”.

De 22-jarige Feri werd geboren in Kadan niet ver van de Duitse grens en groeide op in Teplice, eveneens in het noordwesten van Bohemen. Zijn familie van vaderskant komt uit Ethiopië. Feri werd in 2017 namens de liberaal-conservatieve partij TOP 09 als jongste afgevaardigde ooit gekozen in het Tsjechisch parlement.