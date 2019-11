Racist opgepakt voor beramen aanslag synagoge

De Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft een man opgepakt die een aanslag wilde plegen op een synagoge in de staat Colorado. De 27-jarige man was van plan om afgelopen zaterdag pijpbommen en dynamiet af te laten gaan bij een van de oudste synagoges in de staat, de Temple Emanuel-synagoge in de stad Pueblo, ten zuiden van Denver.

De verdachte, Richard Holzer, een zelfbenoemde blanke racist, was benaderd door agenten van de FBI die zich voordeden als medestanders van Holzer. Hij bekende zijn plan vrijwel meteen na zijn arrestatie. Als de verdachte schuldig wordt bevonden kan hij veroordeeld worden tot maximaal twintig jaar cel.