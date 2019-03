„Racisme nooit een probleem in Nieuw-Zeeland”

Inwoners van Nieuw-Zeeland zijn geschokt over de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch. „We staan hier allemaal met open mond, terroristische aanslagen zijn hier nog nooit eerder voorgekomen. We zijn niet als veel andere landen in de wereld, we zijn een land van vreedzaamheid”, zegt de Nederlander Theo Muller, die al sinds 1974 met zijn familie in Nieuw-Zeeland woont.

Hoewel racisme in het algemeen in Nieuw-Zeeland volgens Muller vrijwel niet voorkomt, heeft Christchurch wel een vrij grote gemeenschap van aanhangers van blanke suprematie. De daders zijn volgens hem aanhangers van deze ideologie. Christchurch ligt op het Zuidereiland en is iets groter dan Utrecht.

„We zijn een klein simpel land aan de andere kant van de wereld en we leven hier met heel veel verschillende nationaliteiten. Dat gaat altijd prima. We hebben onze portie aardbevingen gehad, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt”, aldus de Nederlander.

Bij de aanslagen zijn minstens 49 doden gevallen. Ook vielen er ongeveer vijftig gewonden. Nieuw-Zeeland telt 5 miljoen inwoners, iets meer dan 1 procent van de bevolking is islamitisch.

Zeker 49 doden bij aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland