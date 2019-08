„Racisme komt ook bij Democraten voor”

Het is simpel. Trump en veel Republikeinen zijn racisten. De Democraten zijn de beschermers van de niet-blanken. Dat is het beeld dat de Amerikaanse media schetsen. Toch ligt het niet zo eenduidig. „Ook bij Democraten komt racisme voor,” zegt de zwarte predikant Wayne Perryman.

Brandschoon zijn de Democraten volgens Perryman zeker niet. „Zij hebben een racistisch verleden en ook vandaag de dag maken zij zich er schuldig aan. Racisme loopt dwars door de partijen heen.”

Wayne Perryman is predikant en daarnaast directeur van de organisatie God’s humanity die de strijd voert tegen racisme en discriminatie. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, zoals Whites, Blacks & Racist Democrats, waarin hij van leer trekt tegen de Democraten. „Zij dragen een zware schuld,” zegt Perryman. „De Democraten zijn vanwege hun onvoorwaardelijke steun in het verleden aan de slavernij de vaders van het racisme in Amerika zijn. Dit wil niet zeggen dat er geen racisme is onder conservatieve Republikeinen, onafhankelijken of socialisten. Daar komt het zeker ook voor. Maar te gemakkelijk wordt vergeten dat historisch gezien de Republikeinen zich hebben ingezet voor de bevrijding van de slaven. Zij waren het die streden voor de rechten van de zwarte Amerikanen.”

Zonde

Perryman, die in de media geregeld wordt neergezet als politiek activist, heeft in 2005 en in 2011 een aanklacht tegen de Democraten ingediend vanwege hun racisme en hun steun aan de slavernij. Beide rechtszaken liepen op niets uit. Maar daarmee blijft voor hem de historische realiteit overeind. „De feiten liegen er niet om: de Democraten hebben een zwart verleden als het gaat om de positie van de Afro-Amerikanen,” zegt hij.

Persoonlijk heeft de predikant ook te maken gehad met racisme. Verschillende malen werd hij in zijn woonplaats Mercer Island in de staat Washington door de politie staande houden vanwege zijn niet-blanke uiterlijk. „Ik heb ook financieel schade geleden en eenmaal werd ik niet aangenomen voor een administratieve baan. Omdat ik niet-blank was.”

De predikant noemt als belangrijkste oorzaak voor racisme de zondigheid van de mens. „Racisme is zonde. Dat kan niemand betwisten. De Bijbel zegt dat alle mensen zondaren zijn. Daarom komt racisme niet slechts bij een groep voor. Maar bij alle mensen, bij Republikeinen en bij Democraten.”

Ook vandaag de dag is er volgens Perryman bij Democraten sprake van racisme, net zoals dat bij Republikeinen wordt gevonden. „Vooral zwarten worden geconfronteerd met een ander soort racisme dan voorheen. Ik noem het „racisme light” , zoals je in Amerika ook light bier hebt. In het verleden haatten de blanken de zwarten. Ze lynchten hen en staken hun huizen in brand. Van light racisme is sprake wanneer je een groep alleen tolereert maar die nooit echt aanvaardt.”

Referentiekader

Perryman stelt dat de segregatie in Amerika net zo sterk is als in het verleden. „De meeste blanken –zowel Democraten als Republikeinen– kiezen ervoor om in overwegend witte gemeenschappen te leven. En ze gaan naar overwegend witte kerken. Zwarten, Aziaten en Latino’s doen hetzelfde. Het extreem gewelddadige racisme bestaat nog steeds, maar is lang niet zo sterk aanwezig als light racisme. Bij alle mooie woorden die de Democraten nu spreken in reactie op uitspraken van Trump mag men niet vergeten dat het hen niet gaat om het welzijn van de zwarte medeburger maar om het binnenhalen van de zwarte stem. Meer niet.”

Gevraagd naar een verklaring voor het feit dat het racisme van de Democraten in de media nauwelijks aandacht krijgt, zegt Perryman: „De meeste liberale media –die allemaal onder invloed staan van de Democraten– willen niet erkennen dat ook zij doordesemd zijn van racisme. Media worden gedomineerd door witte journalisten en zijn eigendom van blanken. Ook zij kiezen er voor om vooral contacten te hebben in hun eigen, witte kringen. Dat is hun referentiekader. Dat bepaalt hun selectie van hetgeen wordt gezegd en geschreven. Voorbeeld: dit jaar is het de 400e verjaardag van de Afro-Amerikaanse geschiedenis. Op 8 januari 2018 tekende president Donald Trump een wet om dit belangrijke jubileum te vieren. Maar bijna niemand weet dat. Waarom niet? Omdat de media er welbewust voor kiezen geen aandacht aan deze wet en aan dit feit te geven. Bij veel staatsgebouwen en op allerlei sportevenementen staan tal van vlaggen. Maar geen vlag voor 400 jaar Afro-Amerikaanse geschiedenis. Dankzij de linkse media; niet omdat Trump er geen aandacht aan wil geven. De 400e verjaardag van de Afro-Amerikaanse geschiedenis is waarschijnlijk dit jaar het meest verborgen geheim in Amerika. Misschien is het omdat de Democraten er niet aan herinnerd willen worden dat ze de slavernij hebben gesteund. Maar een grote vraag is ook waarom de Republikeinse partij zwijgt. Die is juist ontstaan om zich te verzetten tegen de slavernij.”

Kerken veroordelen idee van blanke suprematie

Is er sprake van een nieuw nationalisme in de VS?

Trump: Haat heeft geen plaats in VS