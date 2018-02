Rachel Brand weg op VS-departement Justitie

Rachel Brand wil na negen maanden in functie opstappen bij het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dat hebben twee personen die op de hoogte zijn van haar plannen vrijdag gezegd tegen The New York Times. Brand, die een baan krijgt in de private sector, is op het departement de nummer 3, achter minister Jeff Sessions en diens plaatsvervanger Rod Rosenstein.

De laatste ziet toe op het onderzoek van het team van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016. President Donald Trump noemde het een heksenjacht en speelde met de gedachte Rosenstein te ontslaan.