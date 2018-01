Race tegen de klok om shutdown te voorkomen

Met nog een paar uur te gaan voor de deadline is het nog altijd hoogst onzeker of de Amerikaanse Senaat een shutdown (stillegging) van de overheidsuitgaven kan voorkomen.

President Donald Trump overlegde vrijdagavond nog met Chuck Schumer, de leider van de Democraten die 49 zetels hebben. Inzet van het gesprek was om tot een akkoord te komen voor een budget voor de komende vier weken tot en met 16 februari.

De uitkomst van het gesprek is niet bekend, maar Trump zei op Twitter dat hij een goed gesprek had met de Democratische leider. Schumer voegde daar nog aan toe dat „beide partijen het ook over een aantal zaken oneens zijn.”

Nick Mulvaney, in Witte Huis-staf van Trump belast met budgetzaken zei dat het mogelijk niet op de deadline tot een akkoord komt, maar dat het gedurende het weekend alsnog geregeld wordt.

In de Senaat zijn 60 van de 100 stemmen nodig voor een goedkeuring van nieuwe overheidsuitgaven. De partijen hebben nog tot vrijdag middernacht (06.00 uur Nederlandse tijd) om eruit te komen.