Rabbijn Yechiel Eckstein overleden

Rabbijn Yechiel Eckstein is woensdag in Jeruzalem overleden aan een hartaanval. Eckstein was een sleutelfiguur in het kanaliseren van steun voor Israël in de christelijke wereld.

De in New York geboren Eckstein richtte in 1983 de International Fellowship of Christians and Jews op. Deze organisatie streefde ernaar de relatie tussen Joden en christenen te verbeteren en een brede basis te creëren voor financiële steun voor Israël. Zijn organisatie zamelt elk jaar meer dan 100 miljoen dollar in voor humanitaire projecten in Israël.