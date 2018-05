Raamprobleem bij vlucht Southwest

Een toestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines heeft een voorzorgslanding moeten maken nadat er een probleem was ontstaan met een van de ramen in het vliegtuig. Nieuwszender CNN toont een foto van een van de passagiers waarop een gebarsten vliegtuigraam is te zien.

CNN bericht dat het gaat om Southwest vlucht 957 van Chicago naar Newark. De gezagvoerder kon het toestel veilig aan de grond zetten op de luchthaven van Cleveland in de staat Ohio, bevestigt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Vorige maand brak bij een Boeing 737 van Southwest Airlines een turbineblad af tijdens een lijnvlucht in de VS. Door het rondvliegende metaal sneuvelde een raam. Een vrouw overleed nadat ze gedeeltelijk naar buiten was gezogen. De piloot kon het passagiersvliegtuig uiteindelijk veilig aan de grond zetten in Philadelphia.