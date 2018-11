„Raadsman Trump sluit deal onderzoeker Mueller”

Een voormalige naaste medewerker van Donald Trump, Michael Cohen, heeft in een overeenkomst gesloten met speciaal aanklager Robert Mueller bekend te hebben gelogen tegen het Congres. Hij heeft tegenover parlementariërs in zijn getuigenis onwaarheid gesproken over contacten met Russen tijdens de verkiezingscampagnes van 2016.

Volgens bronnen van ABC stelt Cohen „zijn familie en zijn land” nu op de eerste plaats. Hij werkt daarom mee met Mueller en heeft schuld bekend in de hoop op een lichtere straf. Cohen wordt gezien als een van de ijverigste en bekwaamste advocaten van de zakenmagnaat Trump en later president Trump. Donderdag moet Cohen in een rechtszaal in Manhattan verschijnen.

Mueller leidt het onderzoek dat sinds mei vorig jaar is gericht op mogelijke bemoeienissen van personen of instellingen in Rusland met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Trump beschouwt het werk van Mueller als een op niets gebaseerde heksenjacht.