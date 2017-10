Raadsels rond terreuractie in woning Parijs

De dienst terreurbestrijding in Parijs staat nog steeds voor een raadsel waarom verdachten een aanslag wilden plegen op een woning in het chique zestiende arrondissement. Bijna een week geleden werden in het pand met meerdere verdiepingen vier gasflessen gevonden, bedoeld om tot ontploffing te brengen.

De officier van justitie voor terreurzaken François Molins zei vrijdag zich nog altijd het hoofd te breken over de beweegredenen. Alle opties zijn open. De politie arresteerde wegens het beramen van deze aanslag zes verdachten, van wie er inmiddels drie weer zijn vrijgelaten. De anderen blijven in hechtenis en zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Twee van hen waren bekend als geradicaliseerde moslim.

Molins vertelde dat de in het gebouw aangetroffen gasflessen met benzine waren overgoten en van een ontstekingsmechanisme voorzien. Dat kon via een mobiele telefoon worden geactiveerd waardoor er brand zou ontstaan en een explosie volgen. Die had volgens Molins aanzienlijke schade kunnen aanrichten.