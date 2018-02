Raadsels rond dood van Belg in India

Het onderzoek naar het onder verdachte omstandigheden overlijden van de Belg Danny Byltjes twee jaar geleden in India schiet totaal niet op. Volgens de lokale Indiase autoriteiten ging het om een natuurlijke dood, volgens Belgisch onderzoek om een gewelddadige. Bij de autopsie bleken bovendien enkele organen te ontbreken.

Het tv-programma Terzake zette de raadsels in het horrorverhaal vrijdagavond op een rijtje. Byltjes arriveerde in februari 2016 voor zijn werkgever Power Climber, een windmolenbedrijf, gezond en wel in Khamballa om Indiase collega’s te trainen. Al op de eerste dag voelt hij zich niet lekker. Op advies van een arts wordt Byltjes naar het ziekenhuis in Jamnagar gebracht, een autorit van een uur. Daar blijkt hij al te zijn overleden.

Zijn weduwe krijgt te horen dat er geen bijzonderheden zijn gevonden. Na repatriëring van het lichaam wordt het tegendeel duidelijk. Byltjes heeft een schedelbreuk en een gescheurde lever. Ook zijn z’n beide nieren en hart verwijderd. De Antwerpse rechter gelast een moordonderzoek, maar de commissie die antwoorden moet gaan vinden is nog altijd niet vertrokken naar India. Daar ligt het onderzoek tot dusver te verstoffen op de stapel.