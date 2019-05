Raadselachtige dood jongens in Britse woning

Twee jongens van 13 en 14 jaar zijn omgekomen door een mysterieus incident in een woning in het Britse Sheffield. De toedracht is niet duidelijk. Volgens Britse media werden na aankomst van hulpdiensten bij elkaar zes kinderen naar het ziekenhuis gebracht, van wie er twee overleden.

De politie arresteerde een man (37) en een vrouw (34). Zij worden verdacht van moord. De politie in Zuid-Yorkshire verklaarde dat er een melding was binnengekomen over ’‘zorgen om de veiligheid’’ van de mensen in de woning. De politie ontkende dat in de woning was geschoten.