Raadsel rond Rudolf Hess via DNA-onderzoek opgelost

DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de man die bekend stond als ”gevangene nummer 7” in de Berlijnse Spandaugevangenis wel degelijk nazikopstuk Rudolf Hess was.

Daarmee is een zeventig jaar oud mysterie opgelost. Decennialang geloofde men tot in de hoogste politieke regionen dat ”gevangene nummer 7” in Spandau een dubbelganger was van Hess, die tot 1941 Hitlers plaatsvervanger was.

Hess werd in 1941 gevangen genomen na een opmerkelijke solovlucht en parachutelanding in Schotland, waar hij een vredesovereenkomst hoopte te sluiten. Al snel gingen geruchten dat een dubbelganger daarna zijn plaats had ingenomen.

Hess pleegde in 1987 zelfmoord in de tuin van de gevangenis. DNA-onderzoek op een bewaard bloedmonster heeft nu uitsluitsel over zijn identiteit gegeven.