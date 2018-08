Raadsel hoe man vliegtuig kon stelen

Het is nog een raadsel hoe een 29-jarige luchtvaartmedewerker in Seattle een passagiersvliegtuig kon stelen en daarmee later neerstortte op een klein eiland. Bij de crash is de man om het leven gekomen. De politie gaat uit van zelfmoord. Op de grond zijn geen slachtoffers gevallen.

De federale autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Anders dan de lokale politie eerder beweerde was de man geen vliegtuigmonteur maar een grondsteward, zegt de FBI. Rond 20.00 uur lokale tijd wist de man het toestel uit een hangar te rijden en in de lucht te krijgen. Vervolgens vloog hij een uur boven Seattle waarbij hij tal van capriolen uithaalde.

DEVELOPING: Footage shows the aircraft that was stolen from the Seattle-Tacoma airport moments before it crashed. pic.twitter.com/btFPJ5Dz27 — UA News (@UrgentAlertNews) 11 augustus 2018

Het vliegtuig werd achterna gezeten door twee jachtvliegtuigen die volgens de politie geen rol speelden bij het neerstorten. „De piloten hebben er voor gezorgd dat het gestolen vliegtuig uit de buurt bleef van gevaarlijke plaatsen”, zegt de politie van Pierce County waar Tacoma onder valt. „Dat stunten in de lucht of gebrek aan vliegvaardigheid leidde tot de crash”.

Het toestel was een Bombardier Q400 van Horizon Air, een dochteronderneming van Alaska Airlines, met een capaciteit van zo’n zeventig passagiers. „We willen een compleet beeld krijgen van wat er precies is gebeurd, vanaf het onbevoegd meenemen van het vliegtuig en het opstijgen tot de crash”, aldus een FBI-zegsman.

Op Twitter zijn audiofragmenten te horen van de man in gesprek met de verkeerstoren. Uit dat gesprek blijkt dat de man zijn vliegervaring heeft opgedaan via de computer en hij maakt een verwarde en desperate indruk. De verkeersleider probeert de man te helpen met het landen, maar dat lukt niet. Uiteindelijk crasht hij op Ketron Island, waar het vliegtuig een stuk bos in vlammen zet.

De politie sluit uit dat het om een terreurdaad gaat. „Het is een 29-jarige man uit Pierce County die zelfmoord heeft gepleegd.” Zijn identiteit is nog niet vrijgeven.