Raad van Europa: Erken dat IS genocide pleegt op christenen

Nederland en 46 andere landen moeten erkennen dat de terreurgroep IS genocide heeft gepleegd op christenen, jezidi’s en niet-soennitische moslims. Dat heeft de Raad van Europa bepaald.

Parlementariërs uit de 47 lidstaten van de Raad, die waakt over de mensenrechten in Europa, stemden donderdag unaniem in met deze oproep van CDA-Kamerlid Omtzigt. Door de genocide te erkennen, verplichten landen zich mee te werken aan de opsporing en berechting van IS-strijders. Nu aarzelen veel landen met de erkenning van de genocide, omdat volgens hen alleen rechters dit kunnen bepalen.

De oproep van de Raad sluit volgens Omtzigt naadloos aan op het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Daarin staat dat Nederland zich zal inspannen om IS-strijders voor de rechter te brengen. Ook zal Nederland daarvoor aandacht vragen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarvan Nederland vanaf volgend jaar lid is.

„Met de erkenning van de genocide erkennen Europese landen ook dat duizenden van hun eigen onderdanen genocide plegen”, stelt Omtzigt. Naar schatting vechten er ongeveer 6000 Europeanen mee aan de kant van IS. De meesten van hen komen uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

„Europese landen moeten die mensen oppakken en berechten”, aldus Omtzigt. „Zowel om recht te doen als om hun eigen bevolking te beschermen.”

Volgens de aangenomen tekst is er voldoende bewijs voorhanden dat IS tot doel had christenen, jezidi’s en niet-soennitische moslims uit te roeien. Dat gebeurde onder andere door massamoorden, marteling, vernedering, seksuele slavernij en misbruik. Ook werden mensen uit die groepen ingezet voor dwangarbeid en het plegen van aanslagen en werden ze gebruikt als menselijk schild bij aanvallen.

In de beslissing van donderdag wijst de Raad van Europa op Duitsland en Zweden. Daar worden IS-strijders, of het nu vluchtelingen of eigen onderdanen zijn, al berecht door nationale rechters.