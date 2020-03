Raad van Europa cancelt lentesessie

De lentesessie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) wordt geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De zitting van de Straatburgse organisatie die waakt over mensenrechten en democratie in de 47 aangesloten lidstaten stond gepland voor 20 tot 24 april.

PACE-voorzitter Rik Daems heeft het besluit mede genomen vanwege allerlei reisbeperkingen en isolatiemaatregelen waar volksvertegenwoordigers mee te maken hebben. De parlementaire vergadering had eerder al alle commissievergadering tot eind maart geschrapt.

In de assemblee zitten 324 afgevaardigden. De zeven Nederlandse leden zetelen in de Eerste of Tweede Kamer. De Raad van Europa is geen EU-instelling en is vooral bekend van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die instelling heeft besloten hoorzittingen in maart en april te cancelen. Urgente zaken worden wel behandeld. Tijdslimieten worden vooralsnog met een maand opgeschoven.