Raad Afghanistan keurt vrijlating honderden Taliban goed

Een volksvergadering met duizenden prominente Afghanen heeft een belangrijke stap gezet richting vredesoverleg met de Taliban. Ze keurden de vrijlating goed van zo’n 400 Talibanleden die gevangen worden gehouden door de overheid.

De Taliban hebben duidelijk gemaakt pas over vrede te willen praten als de gevangenen zijn vrijgelaten. De regering aarzelde en vroeg de vergadering, die Loya Jirga wordt genoemd, zich over de kwestie te buigen. Die bijeenkomst bestaat onder meer uit stamoudsten.

„Om de obstakels voor het begin van het vredesoverleg weg te nemen, het bloedvergieten te stoppen en in het belang van het volk, heeft de Jirga groen licht gegeven voor de vrijlating van de 400 gevangenen, zoals de Taliban hebben geëist”, maakte een van de deelnemers bekend.

De radicaal-islamitische Taliban maakten in februari afspraken over de vrijlating van gevangenen met de Verenigde Staten. Die deal moest de weg vrijmaken voor de terugtrekking van de Amerikaanse troepenmacht in het land, waar de VS al twee decennia proberen de opstandelingen te verslaan.

Het vrijlaten van de gevangenen ligt na de jarenlange bloedige strijd erg gevoelig in Afghanistan. President Ashraf Ghani heeft benadrukt dat het vredesoverleg binnen enkele dagen kan beginnen als de Taliban worden vrijgelaten.

De Afghaanse regering had eerder al duizenden andere Taliban vrijgelaten. De regering vond de laatste 400 gevangenen te gevaarlijk om zomaar te laten lopen. Het gaat onder meer om mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij aanslagen of andere ernstige misdrijven.