Quim Torra nieuwe leider Catalonië

Het Catalaanse parlement heeft een nieuwe regiopremier gekozen. Quim Torra, een bondgenoot van oud-premier Carles Puigdemont, kreeg maandag alsnog voldoende steun.

Puigdemont, die Duitsland niet mag verlaten, had Torra vorige week naar voren geschoven als kandidaat voor het premierschap. De politicus kwam zaterdag twee stemmen tekort in het 135 zetels tellende regioparlement, maar bij de tweede stemronde op maandag lag de drempel lager. Daardoor kon hij alsnog tot premier worden gekozen.

Catalonië zit al maanden zonder regering. De laatste leider van de regio, Puigdemont, ging in ballingschap na het chaotisch verlopen referendum over onafhankelijkheid. De separatistenleider werd later aangehouden in Duitsland. Spanje heeft gevraagd om zijn uitlevering.