Queen in goede gezondheid ondanks besmetting zoon Charles

De Britse koningin Elizabeth verkeert in goede gezondheid, ondanks dat ze haar zoon prins Charles onlangs nog zag. Eerder woensdag werd bekend dat de 71-jarige prins van Wales is besmet met het coronavirus.

Elizabeth, die in Windsor verblijft, heeft geen klachten, laat Buckingham Palace weten in reactie op het nieuws over Charles. De 93-jarige vorstin zag haar oudste zoon op 12 maart voor het laatst, meldt persbureau Reuters. Dat was voor het vroegst mogelijke moment waarop Charles zelf besmet kon raken met het virus.

Zondag meldden Britse kranten nog dat de koninklijke familie zich zorgen maakte om het virus. Een medewerker van Buckingham Palace liep het longvirus op en ook prins Albert van Monaco raakte besmet. Albert en Charles waren deze maand nog samen op een bijeenkomst.