Quarantaineplicht in VK voor reizigers uit Spanje

De Britse regering heeft een quarantaineplicht ingesteld voor mensen die uit Spanje komen, inclusief de Canarische Eilanden en de Balearen. De maatregel wordt zaterdag om middernacht van kracht en geldt ook voor Britse toeristen die momenteel nog in Spanje verblijven. Hun wordt aangeraden zich aan de lokale richtlijnen te houden en de informatie van Buitenlandse Zaken in Londen in de gaten te houden. De vakantiegangers moeten na terugkeer twee weken thuis blijven.

Groot-Brittannië had al een reeks landen op een lijst staan van waaruit de reizigers veertien dagen in afzondering moeten doorbrengen. De Schotse regering bevestigde zaterdag als eerste dat Spanje was toegevoegd. „Het besluit, mede genomen door Noord-Ierland, Wales en de Britse regering, is bedoeld om het risico van virusoverdracht door reizigers uit Spanje te verkleinen”, aldus de verklaring.

Londen raadde de Britten tevens aan alleen nog naar het vasteland van Spanje te gaan als het niet anders kan. Ze mogen nog wel naar de Spaanse vakantie-eilanden maar moeten bij terugkeer desondanks in quarantaine.

De toeristenindustrie werd onaangenaam verrast door de plotselinge maatregel en reageerde teleurgesteld. Touroperator TUI heeft alle vluchten van zondag naar Spanje en de Canarische Eilanden geannuleerd. Het bedrijf gaat wel proberen de Britten die nu nog in Spanje zitten volgens het reisschema te laten terugvliegen.

Een woordvoerster van het Spaans ministerie van Buitenlandse Zaken zei zaterdagavond besluiten van het Verenigd Koninkrijk te respecteren. Madrid houdt hierover contact met de Britse regering. Ze benadrukte dat Spanje veilig is, op enkele lokale en geïsoleerde brandhaarden na. De recente uitbraken van corona daar zijn volgens haar onder controle.