Qatar schenkt 480 miljoen aan Palestijnen

Na de escalatie van geweld in de Gazastrook, stelt Qatar 480 miljoen dollar (ongeveer 428 miljoen euro) aan financiële hulp ter beschikking aan de Palestijnen . Het geld is bestemd voor de Westelijke Jordaanoever en Gaza en moet de Palestijnen helpen in hun levensbehoeften te voorzien, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar dinsdag.

Van het geld zou 300 miljoen dollar naar de Palestijnse Autoriteit gaan als subsidies en leningen voor onderwijs en gezondheidszorg, aldus de verklaring. Nog eens 180 miljoen is bestemd om dringende humanitaire hulp van de VN te ondersteunen en het onderhouden van het elektriciteitsnet.

Qatar heeft goede relaties met de radicaal-islamitische Hamas die over de Gazastrook regeert. Het emiraat heeft een paar maanden geleden al ongeveer 13 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulpprojecten in Gaza.

Washington heeft alle bilaterale Amerikaanse hulp beëindigd na het verbreken van de contacten door de Palestijnen. Dat gebeurde nadat de VS in 2017 de betwiste stad Jeruzalem als de hoofdstad van Israël had erkend.