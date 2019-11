Qantas voltooit langste non-stop vlucht ooit

Vliegtuigmaatschappij Qantas voltooide vrijdag een extreem lange vlucht van 19 uur en 19 minuten. Het toestel, een Boeing 787 Dreamliner, vloog in een keer van Londen naar Sydney. CNN meldt dat het om een record gaat. Het zou de langste commerciële vlucht ooit zijn. Ook de afstand die in een keer werd afgelegd, 17.800 kilometer, is een record. De vijftig inzittenden, onder wie de vier piloten, zagen twee verschillende zonsopgangen.

De testvlucht was onderdeel van Project Sunrise. Qantas wil vanaf 2022 rechtstreekse vluchten aanbieden van Sydney naar Londen en New York. Enkele weken geleden werd de directe testvlucht van Sydney naar New York al afgelegd. Dat was een record, maar vrijdag alweer werd verbroken.

Onder de passagiers die donderdagochtend aan boord gingen van het Qantas-toestel waren werknemers van de maatschappij en een handjevol journalisten. Zij werden uitgerust met onder andere monitoren die allerlei gegevens kunnen meten. Zo werden slaappatronen, bewegingen en de voedselconsumptie bijgehouden. Ook de piloten waren voorzien van dat soort apparatuur.