Python bewaakte Belgische hennepplantage

Politiemensen in de Belgische provincie Luik deden een angstaanjagende ontdekking bij de ontmanteling van een kleine hennepplantage. In de ruimte met de verboden planten kroop een ongeveer 4 meter lange python die daar vermoedelijk bij wijze van bewaking door de eigenaar was losgelaten.

Er waren uiteindelijk vijf brandweermensen nodig om het 50 kilo wegende dier te vangen en in een kist te krijgen. Het ging om een Birmese python, een van de grootste slangensoorten in de wereld, die in het wild 7 meter lang kan worden. Het dier is ondergebracht bij een asielcentrum voor exotische dieren, aldus Belgische media donderdag.