Pyongyang lijkt bezig met herstel raketbasis

De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS heeft aanwijzingen dat Pyongyang bezig is met het herstel van een deel van de ontmantelde raketlanceringsbasis Dongchang-ri. Het lijkt erop dat er weer een dak wordt geplaatst en een deur ingezet, maakte het nationale persbureau Yonhap bekend.

De NIS kwam dinsdag met de mededeling tijdens een bijpraatsessie met de parlementaire veiligheidscommissie in Seoul. De kernreactor van Yongbyon, het belangrijkste nucleaire complex in Noord-Korea, vertoont echter geen tekenen van hernieuwde activiteit. De centrale werd eind vorig jaar stilgelegd. Ook het tunnelstelsel van het terrein voor kernwapenproeven in Punggye-ri, in mei buiten gebruik gesteld en verlaten, is nog dicht.

De NIS-delegatie vertelde voorts dat de militaire autoriteiten van Zuid-Korea en de Verenigde Staten met een geavanceerd monitoringsysteem de Noord-Koreaanse raketbases en nucleaire faciliteiten nauwgezet in de gaten houdt, Daaronder zijn ook de plekken waar uranium wordt verrijkt.

De tweede topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord- Koreaanse leider Kim Jong-un leverde vorige week niets op, zelfs geen slotverklaring.