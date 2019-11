Pyongyang gebruikte superraketinstallatie

De twee projectielen die Noord-Korea donderdag lanceerde, werden vermoedelijk afgevuurd met een super grote lanceerinrichting waarmee meerdere raketten tegelijk kunnen worden weggeschoten. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger verklaard.

Het zou de vierde test met een dergelijke lanceerinrichting zijn. De twee projectielen vlogen over een afstand van ongeveer 360 kilometer en haalden een hoogte van 97 kilometer. Ze kwamen terecht in de Japanse Zee ten oosten van het Koreaanse schiereiland zijn neergekomen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toonde zich verguld met de test, aldus staatspersbureau KCNA.

Het is dit jaar de dertiende keer dat het stalinistisch geregeerde Noord-Korea een lanceerproef doet met een of meer raketten. De vorige keer was 31 oktober.

De dialoog van Noord-Korea met de Verenigde Staten over het ontmantelen van de omstreden Noord-Koreaanse kernmacht is ondertussen volkomen vastgelopen. Pyongyang stelt dat Washington een vijandige houding aanneemt.