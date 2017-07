Pyongyang claimt bezit intercontinentale raket

Noord-Korea heeft dinsdag naar eigen zeggen een proef gedaan met een intercontinentale ballistische raket (ICBM). De proef met de langeafstandsraket is volgens het regime geslaagd, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Slechts vijf landen in de wereld hebben ICBM-systemen tot hun beschikking. In de ogen van Amerikaanse en Zuid-Koreaanse waarnemers heeft Noord-Korea dinsdag echter een proef met een krachtige middellangeafstandsraket gedaan.

De raket heeft een hoogte bereikt van meer dan 2300 kilometer en heeft in zijn boog naar schatting 6000 kilometer afgelegd. Het projectiel kwam 930 kilometer van de lanceerplaats in zee.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in neemt de jongste raketproef van Noord-Korea erg serieus. Hij zei dat wordt geanalyseerd of het om een soort ICBM kan gaan. De Zuid-Koreaanse leider werd 10 mei president en heeft sindsdien al zes raketproeven van de noorderburen meegemaakt. Hij heeft dinsdag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgeroepen „meer maatregelen tegen Noord-Korea te nemen na de laatste provocatie”.

In de regio heerst grote onrust over de Noord-Koreaanse obsessie met raketten. Ook de Amerikanen maken zich grote zorgen over het nucleaire en raketprogramma van het totalitaire regime in Pyongyang. Dat werkt waarschijnlijk aan de ontwikkeling van raketten die de Verenigde Staten kunnen bereiken. De Amerikaanse president Donald Trump heeft China opgeroepen Noord-Korea aan te pakken en „eens en voor altijd een einde te maken aan deze onzin”. Trump ontmoet eind deze week zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping tijdens de topconferentie van de G20 in Hamburg.