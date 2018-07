Puigdemont wil zaterdag terug naar België

De voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont wil zaterdag naar België terugkeren. Hij zei woensdag op een persconferentie in Berlijn dat hij in België zijn politieke activiteiten wil voortzetten.

Puigdemont werd in maart in Duitsland opgepakt op basis van het aanhoudingsbevel dat Spaanse justitie had uitgevaardigd tegen een reeks personen uit de separatistische regering van Catalonië. Madrid schoof de Catalaanse regering in oktober opzij.

De Duitse justitie zou in Spaanse ogen Puigdemont moeten uitleveren voor rebellie (rebelión). Een land dat iemand uitlevert doet dat meestal onder voorwaarden. In Duitsland rees de vraag of ‘rebelión’ een Spaanse versie van het Duitse hoogverraad is. De conclusie was uiteindelijk dat Puigdemont niet daarvoor kan worden uitgeleverd, omdat het Duitse hoogverraad anders is.

Spanje trok daarna het aanhoudingsbevel tegen Puigdemont in.