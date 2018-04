Puigdemont wil voorlopig in Berlijn blijven

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont is neergestreken in Berlijn en wil voorlopig in de Duitse hoofdstad blijven in afwachting van een besluit over zijn eventuele uitzetting naar Spanje. Hij zei dat zaterdag tijdens een bijeenkomst met de pers.

Vrijdag werd Puigdemont vrijgelaten uit de gevangenis in het Duitse Neumünster. Daar zat hij nadat hij was aangehouden toen hij met vanuit Denemarken Duitsland was binnengereden. Dat gebeurde omdat Spanje een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De Duitse rechter moet bepalen of Berlijn hem aan Spanje moet uitleveren.

De vroegere Catalaanse leider hoopt terug te keren naar België als de procedures in Duitsland achter de rug zijn. Puigdemont vluchtte met enkele ministers naar België toen de regering in Madrid het gezag in Catalonië overnam. Dat gebeurde nadat Puigdemont en zijn regering de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen.

Puigdemont riep de Spaanse regering op tot een dialoog en opperde dat er internationale bemiddeling moet komen voor het conflict over Catalonië.