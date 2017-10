Puigdemont wil onafhankelijkheid en ook dialoog

De Catalaanse premier Carles Puigdemont heeft dinsdag in een toespraak in het parlement in Barcelona de onafhankelijkheid niet uitgeroepen, maar wel om een mandaat gevraagd dat te doen. Hij beklemtoonde dat de conflicten met Spanje met onderhandelingen opgelost moeten kunnen worden.

De radicale nationalist Puigdemont lijkt nu terug te deinzen voor de eenzijdige verklaring van onafhankelijkheid die volgens hem ook voor veel verdeeldheid en spanning in Catalonië heeft gezorgd. Puigdemont zei dat het parlement hem opdracht moet geven om de onafhankelijkheid uit te roepen, maar dat de consequenties daarvan onmiddellijk moeten worden opgeschort. Dan kan tijdens de ‘opgeschorte onafhankelijkheid’ met Madrid worden onderhandeld om de conflicten op te lossen.

De plotselinge gematigdheid van Puigdemont is volgens waarnemers waarschijnlijk een gevolg van de groeiende angst in de regio dat de economie van Catalonië instort als het haastig de banden met Spanje en de EU verbreekt.