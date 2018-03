„Puigdemont snel onder voorwaarden vrij”

De Belgische advocaat van de Catalaanse politicus Carles Puigdemont denkt dat zijn cliënt op korte termijn onder voorwaarden vrijkomt. Puigdemont zou dan in vrijheid de behandeling kunnen afwachten van het internationale arrestatiebevel dat tegen hem is uitgevaardigd, zei advocaat Paul Bekaert tegen persbureau Belga.

De Duitse politie hield de oud-premier van Catalonië zondag aan nadat hij vanuit Denemarken de grens was overgestoken. Puigdemont reisde volgens Bekaert in een auto om controles op luchthavens te vermijden. De advocaat sluit niet uit dat de Spaanse autoriteiten hun Duitse collega’s hebben getipt.

Ook het Duitse nieuwsblad Focus bericht dat de Spanjaarden de Duitse politie hebben getipt dat Puigdemont onderweg was. Spanje heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de separatist, die wordt verdacht van ‘rebellie’. Bekaert zei tegen Belga dat hij de advocaat van Puigdemont blijft, ook nu zijn cliënt in Duitsland vastzit.

In de Spaanse politiek is zowel verslagen als triomfantelijk gereageerd op de aanhouding. Albert Rivera van de pro-Spaanse partij Ciudadanos constateerde op Twitter tevreden dat de vlucht van Puigdemont voorbij is. Een woordvoerster van de beweging Junts per Catalunya van Puigdemont schreef dat op haar beurt dat „Spanje geen eerlijk proces garandeert, alleen wraak en repressie” .