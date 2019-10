Puigdemont meldt zich bij autoriteiten België

De voortvluchtige Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont heeft zich bij een Belgische onderzoeksrechter gemeld en laten weten zich niet over te geven aan de Spaanse justitie.

Brussel heeft al voor de derde keer een Europees verzoek uit Madrid ontvangen om Puigdemont snel over te leveren. De vorige twee keer, in 2017 en in 2018, strandden de verzoeken als gevolg van juridisch getouwtrek, onder meer over de voorwaarden van overlevering.

Puigdemont kon na het onderhoud weer naar huis en hoefde daar geen borgtocht voor te betalen. Hij moet de rechter wel om toestemming vragen, wanneer hij België wil verlaten.

Puigdemont was in 2017 een van de belangrijkste separatistische leiders die een illegaal referendum organiseerden, waarbij voornamelijk separatisten kwamen stemmen. 40 procent van de Catalaanse stemgerechtigden bracht een stem uit en Puigdemont riep enige tijd later de onafhankelijkheid uit. Dit bracht Madrid ertoe het bestuur in Catalonië enige tijd over te nemen en om Puigdemont aan te houden. Puigdemont vluchtte naar België, waar hij zich vestigde in een villa in Waterloo.