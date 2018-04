Puigdemont mag gevangenis verlaten

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag de gevangenis in het Duitse Neumünster verlaten. De politicus heeft zijn borg betaald, melden de autoriteiten. Puigdemont wil later op de dag de pers te woord staan, bericht nieuwsprogramma Tagesschau.

De rechter besloot donderdag dat Puigdemont de afwikkeling van de uitleveringsprocedures buiten de gevangenismuren mag afwachten. Hij moet zich wekelijks melden bij de politie en mag het land niet verlaten. De borgsom bedroeg 75.000 euro.

De Duitse politie arresteerde de ex-premier van Catalonië vorige maand in de buurt van de Deense grens. Hij was onderweg van Finland naar zijn verblijfplaats in België. Spanje heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de politicus.