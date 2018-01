Puigdemont komt met verklaring

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft tijdens een universitair debat in Kopenhagen gezegd dat hij pas dinsdag de media zal toespreken over de huidige situatie in het Catalaanse parlement.

„Als ik iets zeg over het nieuws in Catalonië in verband met de beslissing van het parlement of de beslissing van de Spaanse rechter, denk ik dat niets van wat er vandaag is besproken in de media zal verschijnen,” zei Puigdemont op een vraag tijdens het debat aan de Universiteit van Kopenhagen.

Eerder maandag schoof het parlement van Catalonië Puigdemont naar voren als kandidaat voor het regionale leiderschap. Voor hem is de reis naar Denemarken zijn eerste in drie maanden van zelfopgelegde ballingschap.