„Puigdemont is al terug in België”

De Spaanse justitie heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont die donderdag in Finland was aangekomen. Maar de separatist Puigdemont heeft volgens een Fins parlementslid Finland al weer verlaten. Hij is weer naar België waar hij sinds zijn vlucht uit Spanje eind oktober vorig jaar, verblijft.

Puigdemont bracht een bezoek aan parlementariërs in Helsinki en gaf vrijdag een lezing op de universiteit van de Finse hoofdstad. Zijn advocaat verzekerde zaterdag dat de voormalige premier zich bij de Finse politie meldt, zodra die dat verlangt. Maar later zei een van de parlementariërs die Puigdemont ontving, dat hij vrijdag het land al heeft verlaten.

Spanje had een eerder uitleveringsverzoek dat naar België was gestuurd, na juridisch getouwtrek weer ingetrokken. Puigdemont wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met de regels van het Catalaanse parlement.