Puigdemont: ik geef niet op

De voortvluchtige Catalaanse leider Carles Puigdemont ontkent dat hij een stap terug doet. Hij reageerde vermoedelijk op de publicatie van gelekte tekstberichten waarin hij naar verluidt had gezegd dat de Spaanse overheid had gewonnen.

Puigdemont zei woensdag in een tweet dat hij „menselijk” is en soms twijfelt. Hij voegde toe dat hij premier was en zich niet zal verschuilen „of een stap terug doen”, gevolgd door: „we gaan door”.

De politicus reageerde kennelijk op beelden van berichten die hij zou hebben verstuurd naar een andere voortvluchtige politicus. Puigdemont zou hebben geschreven dat de politieke strijd voorbij was en dat zijn bondgenoten hem hebben opgeofferd.

Het Catalaanse regioparlement stelde dinsdag een zitting uit waarin Puigdemont zou worden herkozen als regiopremier.