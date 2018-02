„Puigdemont huurt dure villa in Waterloo”

Het verblijf van Carles Puigdemont in België kan behoorlijk in de papieren gaan lopen, want volgens de Belgische zakenkrant L’Echo gaat hij een prijzige villa in Waterloo huren. De Catalaanse leider zou voor het optrekje van 550 vierkante meter 4400 euro per maand moeten neertellen.

Voor dat geld beschikt Puigdemont over een huis met onder meer zes kamers, drie badkamers, een sauna en een garage met ruimte voor vier auto’s. Volgens L’Echo gaat hij in de villa wonen met vrouw en kinderen en wellicht ook enkele adviseurs.

Puigdemont nam eind oktober de wijk naar België. Hij wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier via een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden.

Het parlement van Catalonië schoof Puigdemont naar voren als kandidaat voor het leiderschap na regionale verkiezingen in december. Separatistische partijen behaalden in die stembusgang de meerderheid in het regionale parlement. De centrale regering in Madrid vocht de kandidatuur van Puigdemont daarna aan bij het Constitutioneel Hof.