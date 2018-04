Puigdemont heeft gevangenis verlaten

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont heeft de gevangenis verlaten. Aanhangers van de politicus hadden zich buiten het detentiecentrum in het Duitse Neumünster verzameld met Catalaanse vlaggen.

Puigdemont bedankte bij zijn vrijlating het gevangenispersoneel. Hij riep Spanje op separatistische politici vrij te laten en een dialoog aan te gaan. „Het is beschamend dat Europa nog steeds politieke gevangenen kent. De tijd voor een dialoog is gekomen”, stelde de politicus.

De Duitse politie arresteerde de ex-premier van Catalonië vorige maand in de buurt van de Deense grens. Hij was onderweg van Finland naar zijn verblijfplaats in België. Spanje heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de politicus.

De rechter besloot donderdag dat Puigdemont na betaling van een borgsom van 75.000 euro de afwikkeling van de uitleveringsprocedures buiten de gevangenismuren mag afwachten. Hij moet zich wekelijks melden bij de politie en mag het land niet verlaten.

Het gerechtshof oordeelde ook dat Puigdemont in principe aan Spanje kan worden uitgeleverd, maar niet wegens de zwaarste aanklacht die in Spanje tegen hem is ingediend: rebellie of muiterij. Het Spaanse hooggerechtshof overweegt het Europese Hof van Justitie te raadplegen over dat besluit. Een woordvoerster van het Spaanse hof wilde niet toelichten waar dat overleg zich precies op zal richten.