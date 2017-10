Puigdemont beleeft „zware, hoopvolle uren”

Een dag voor afloop van het ultimatum dat is gesteld door de Spaanse premier Mariano Rajoy, heeft de Catalaanse leider Carles Puigdemont zich niet in de kaart laten kijken. Maandag voor 10.00 uur moet hij zeggen of hij nu wel of niet de onafhankelijkheid van Catalonië heeft uitgeroepen. Tijdens een bijeenkomst in Barcelona zei Puigdemont geen ’ja’ en geen ’nee’, maar slechts dat het „zware, maar hoopvolle uren” zijn.

Puigdemont legde zondag bloemen op het graf van de separatist Lluis Companys, die precies 77 jaar geleden door het regime van generaal Franco terecht werd gesteld bij het kasteel van Montjuïc. De Catalaanse regeringsleider, die dinsdag tijdens zijn onafhankelijkheidstoespraak vooral verwarring zaaide, herhaalde nog eens geweld ten zeerste af te keuren. „Ik bevestig onze verplichting tot vreedzaamheid, burgerzin en zelfbeheersing, maar ook tot vastberadenheid en democratie”.

De Spaanse minster van Binnenlandse Zaken Juan Ignacio Zoido waarschuwde zaterdag nog eens dat Madrid geen genoegen neemt met ontwijkende of onduidelijke antwoorden. Alleen een helder ja of nee is geoorloofd.