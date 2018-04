Puerto Rico zonder stroom

Bijna heel Puerto Rico zit zonder stroom door een enorme storing. De oorzaak is waarschijnlijk een fout in een belangrijke leiding in het centrum van het eiland.

Het is de tweede grote storing op het bijna 3,5 miljoen inwoners tellende eiland binnen een week. Vorige week kwamen zeker 700.000 mensen zonder elektriciteit te zitten doordat een boom omviel en een vitale leiding werd geraakt.

Het eiland is nog druk bezig te herstellen van de orkaan Maria die in september op een verwoestende manier over het eiland raasde. Toen viel ook de stroom op grote schaal uit.