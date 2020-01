Puerto Rico ontslaat crisismanager na aantreffen hulpvoorraden

De hoogste crisismanager van Puerto Rico is zondag ontslagen nadat in de zuidelijke stad Ponce een magazijn vol niet uitgedeelde hulpgoederen werd ontdekt. Dat meldt CNN.

Volgens gouverneur Wanda Vázquez waren de noodpakketten bedoeld voor hulp in de nasleep van orkaan Maria in september 2017. 2975 personen kwamen in Puerto Rico om het leven toen de storm over het eiland trok en voor miljarden schade aanrichtte.

Zaterdag verschenen video’s op sociale media waarop te zien is hoe bewoners van Ponce inbreken in het magazijn. Er zijn honderden pallets met flessen water en andere voorraden te zien. Carlos Acevedo, de ontslagen crisismanager, ontkende zondag tegenover CNN dat de noodhulp niet is uitgedeeld. Volgens Acevedo gaat het om overgebleven voorraden waarvan de houdbaarheid verlopen is. „Er is geen tekort aan deze artikelen en ze worden uitgedeeld aan de mensen die ze nodig hebben”, zei Acevedo in een verklaring.

Puerto Rico is momenteel herstellende van een aardbeving op 7 januari. Die had een kracht van 6,5 en verwoestte met name in het zuiden van het eiland duizenden huizen. Een 73-jarige man kwam om het leven.