Pubs openen de deuren weer in Engeland

Pubs, restaurants, hotels, bioscopen, musea en vele andere instellingen in Engeland mogen vanaf zaterdag weer opengaan. Tegelijkertijd zal de afstandsregel waar mogelijk worden teruggebracht van 2 meter naar 1 meter. Uitzondering op de regel is de stad Leicester, waar op 30 juni een nieuwe lockdown is begonnen vanwege de hoge besmettingsgraad van het nieuwe coronavirus.

De versoepelingen zijn de laatste fase van een geleide heropening van de Britse economie. Premier Boris Johnson spoorde de Engelsen vrijdag aan om verantwoordelijk te handelen en „niet de boel te verknallen”.

In de pubs is veel veranderd. Zo mogen er maar een beperkt aantal gasten naar binnen, mogen klanten niet aan de bar staan en is livemuziek niet toegestaan. Gasten moeten waar mogelijk 2 meter uit elkaar blijven en waar dat niet mogelijk is, moeten de kroegbazen andere maatregelen nemen, zoals scheidingswanden tussen de tafels. Ook moeten de locaties de klanten registreren.

Vooral naar de opening van de pubs wordt met spanning gekeken. Velen vrezen voor geweld en ongeregeldheden als mensen een slok op hebben. De politie neemt dan ook extra maatregelen. „We zijn absoluut voorbereid en je zult veel politiemensen op straat zien”, zei de Londense politiechef Cressida Dick tegen de BBC-radio.

De pubs in Noord-Ierland zijn vrijdag al opengegaan. In Schotland gaan vanaf 6 juli de terrassen weer open en vanaf 15 juli ook de pubs zelf. In Wales kunnen mensen weer vanaf 13 juli op het terras van een drankje genieten. Wanneer de pubs daar helemaal open mogen, is nog niet bekend. De pubs en restaurants in het Verenigd Koninkrijk waren sinds 20 maart gesloten.