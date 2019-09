Publiek neemt afscheid van ex-president Chirac

Belangstellenden kunnen zondagmiddag afscheid nemen van de voormalige Franse president Jacques Chirac. De staatsman overleed donderdag op 86-jarige leeftijd. De ceremonie wordt zondag gehouden in de Dôme des Invalides, het beroemde monument in het hart van Parijs.

Chirac was van 1995 tot 2007 president en na François Mitterrand de langstzittende president van Frankrijk. Chirac overleed in het bijzijn van zijn naasten. Hij kampte met gezondheidsproblemen en was de afgelopen jaren nauwelijks meer in het openbaar gezien.

Chirac wordt maandag in besloten kring begraven in de Parijse wijk Montparnasse bij zijn dochter Laurence, die drie jaar geleden overleed. Maandag is ook uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. Ook wordt dan een herdenkingsmis gehouden in de kerk Saint-Sulpice in de Franse hoofdstad.