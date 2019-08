Psychiatrisch patiënt steekt in op mensen in Sydney

Een verwarde man heeft in het centrum van Sydney mensen met een mes gestoken en bedreigd. Een vrouw raakte hierbij gewond. In een nabije woning werd een dode vrouw gevonden. De politie liet weten dat haar dood in verband staat met de steekpartij op straat, zonder daar verder details over te geven.

Volgens Australische media komt de dader man uit een westelijke voorstad van Sydney en is hij uit een psychiatrische inrichting ontsnapt.

De dader sprong schreeuwend op het dak van een auto en zwaaide met zijn mes. De auto reed weg en nadat de man er van af was gesprongen, werd hij door omstanders overmeesterd met behulp van onder meer een stoel en een krat. De politie arresteerde de man en prees de moed van de omstanders. Over de motieven van de dader is nog niets bekend.